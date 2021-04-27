TDV, ramazan ayı dolayısıyla Darüsselam'daki bölge halkına yardımda bulundu
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TDV, ramazan ayı dolayısıyla Darüsselam'daki bölge halkına yardımda bulundu

TDV, ramazan ayı dolayısıyla Darüsselam'daki bölge halkına yardımda bulundu
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı yardım çalışmaları kapsamında Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerine yardım götürdü.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı yardım çalışmaları kapsamında Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerine yardım götürdü.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Darüsselam'da "Beklenen sensin" kampanyası kapsamında, mescit, su kuyusu ve vakıf çeşmesi açılışı yapıldı.

Organizasyona katılan TDV gönüllüsü Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinde "Abdurrahman Gazi"yi canlandıran Celal Al, buradaki insanların hayatlarını zor şartlarda sürdürdüğünü belirterek, "Bu insanlar çok küçük şeylerle mutlu olabiliyor, bu yardımlar da onlara büyük umut oluyor." ifadesini kullandı.

TDV gönüllüsü rap sanatçısı Resul Aydemir ise Türkiye'nin geniş bir gönül coğrafyası olduğunu dile getirerek, "Asırlardır Afrika ülkelerinde süren sömürü düzenine çomak sokan bir ülke olarak nerede ihtiyaç sahibi bir kardeşimiz varsa yardımına koşuyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı da dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği faaliyetlerle bu alanda büyük bir hizmet sunuyor." değerlendirmesini yaptı.

TDV gönüllüsü milli basketbolcu Furkan Aldemir, böyle bir organizasyonda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Daha önce Türkiye Diyanet Vakfıyla Suriye İdlib'de savaş mağduru ailelere ve yetimlere gerçekleştirilen yardım faaliyetine katılmıştım. Milletimiz dünyanın neresinde bir mazlum varsa yardımına koşuyor, bu yardımları yapan ve vesile olan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Bölge halkı uzun yıllar boyunca su sıkıntısı çekmeyecek"

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, Türkiye'den gönderilen yardımları titizlikle Tanzanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yardım ulaştırdığımız insanların bir yandan maddi ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ederken bir yandan da manevi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gayret gösteriyoruz. 50-500 metre derinliklere sahip, güneş enerjisi ile çalışan ve büyüklüğüne göre 10 ila 50 ton kapasiteli deposu bulunan su kuyusu ve vakıf çeşmelerimiz sadece insanlara değil bölgedeki tüm canlıların hayata tutunmasını sağlıyor."

"Dünyanın farklı bölgesindeki insanlarla gönül bağı kuruyoruz"

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, TDV tarafından daha önce ihtiyaç sahiplerinin belirlendiğini ve Türkiye'den gelen yardımları görevli ve gönüllerle birlikte ailelere ulaştırıldığını ifade etti.

Ramazan dolayısıyla Türkiye'den bölgeye çok sayıda yardım ulaştığını vurgulayan Güllüoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu da aslında bizim dünyanın farklı bölgesindeki insanlarla ilişki kurmamızı gönül bağı kurmamızı sağlıyor. Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilikler olarak biz de bu konuda elimizden gelen desteği veriyoruz. Afrika su konusunda hem zenginliği hem de fakirliği yaşayan bir bölge, etrafta göller ve nehirler olmasına rağmen suyun ulaştırılmasında yaşanan zorluklar var. Bu yüzden Afrika'da yüzlerce, binlerce kuyu açılıyor. Yine burada Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açılan kuyu bugün ilk defa kullanıma sunuluyor. Buradaki bu ihtiyacı karşılayan ve bağış yapanlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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