TDV öğrencileri, minik çocukların yüzünü güldürdü Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Yükseköğretim Kız Yurdu öğrencileri, 9-15 Mart iyilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Dişime Takılan Avokado" projesiyle küçük çocukların yüzünü güldürdü.

Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Yükseköğretim Kız Yurdu öğrencileri, 9-15 Mart iyilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Dişime Takılan Avokado" projesiyle küçük çocukların yüzünü güldürdü.

Yurt öğrencileri, Palandöken ilçesindeki Nenehatun İlkokulunu ziyaret ederek çocuklara kırtasiye yardımında bulunup, avokado salatası ikram etti.

Yeniçeri ve Mevlana kıyafetleri giyerek minikleri neşelendiren öğrenciler, Erzurum Diyanet Kitapevi'nin desteğiyle aldıkları kitapların da dağıtımını yaptı.

Ziyarete Palandöken Kaymakamı Önder Çoşğun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu da katıldı.

Kaynak: AA