Tdv'nin Yemen'e Yardımları Devam Ediyor

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) başlatılan kampanya kapsamında, Yemen halkına yardımlar sürüyor.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Vakıf ile Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan Yemen'e yardım kampanyası kapsamında Marib, Taiz, El Cevf ve Sey'un şehirlerinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Yemen Koordinatörü Mahmut Temelli, Yemen'de iç savaş nedeniyle 3 milyona yakın mültecinin bulunduğunu belirtti.

Temelli, Yemen'de yerel sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapıldığına işaret ederek, ihtiyaç sahiplerine pirinç, un, şeker, yağ ve konservenin bulunduğu gıda kolileri dağıttıklarını kaydetti.

İç savaşın etkisiyle bölgedeki krizin artabileceğine işaret eden Temelli, "Barınma konusunda büyük sorunlar var. İnsanlar burada genelde kamıştan derme çatma yerlerde kalıyor. Gıda ve temiz su eksikliği var. Kışlık insani yardım malzemesi ihtiyaçları var. Özellikle yetersiz beslenme ve temiz su eksikliğinden kaynaklı bulaşıcı hastalıklar var. Çocuklar en zayıf durumdaki grup. Çocuklar için takviye, tamamlayıcı gıdaya ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullandı.

Temelli, El Cevf bölgesindeki sağlık merkezine yetersiz beslenme nedeniyle günde 50'ye yakın başvuru yapıldığını aktararak, "Öncesinde de fakirlik oranının yüksek olduğu ülkede durum gün geçtikçe kötüye gitmektedir. Sağlıklı gıdaya ve içilebilir suya ulaşım kolaylaşmadıkça bu durumun devam edeceği görünmektedir." değerlendirmesinde bulundu.