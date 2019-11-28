TDV'nin "5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu" başladı

28.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:14

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), "İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum" temasıyla düzenlenen "5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu" başkentte başladı.

TDV tarafından İslam coğrafyası ve Türkiye'deki gençlik çalışmalarında karşılaşılan zorluklar ve faaliyetlerin geleceğinin tartışılması amacıyla düzenlenen sempozyumun açılışında, Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah İmam Hatip Lisesi öğrencisi Çadlı Musa Yusuf, Kur'an-ı Kerim okudu.

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, yaptığı konuşmada, gençlerin, hayata yön verme konusunda İslam tarihindeki önemli kişileri model alabileceğini, gençlerin kitap okumaya yönelik çalışmalarında bu örnekleri de araştırması gerektiğini söyledi.

Açık, gençlik dönemi açısından sivil toplum çalışmalarının önemine işaret ederek, "Sivil toplum dostluğunuzun çoğalması için bir vesiledir. Rabbim bu faaliyetler vesilesiyle gençlerimizin dostlarının sayısını çoğaltsın." dedi.

"Toplumun değer yargılarıyla yüzleştiği bir dönem"

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat ise gençlik döneminin kimlik ve kişilik açısından toplumda varolmaya kapı aralayan belirleyici bir dönem olduğunu ifade etti.

Gençlik çağının, kişinin toplumun değer yargılarıyla doğrudan yüzleştiği bir dönem olduğunu ifade eden Polat, bu dönemde Müslüman gencin kişiliğini sağlamlaştıran ve şuurunu perçinleyen ana unsurun, İslam ahlakının getirdiği esaslar olduğunu bildirdi.

Müslümanların büyük ve zengin bir medeniyetin evlatları olduğuna dikkati çeken Polat, şunları kaydetti:

"Unutmayalım ki ülkelerin en önemli kazanımları geleceğe umutla bakabilen, milletinin derdiyle hemhal olan inançlı gençlere sahip olmalarıdır. İnsanlığın derdini kendi derdiymiş gibi hisseden ve bu yolda gönlünü vakfeden nesiller, ülkelerini bir adım ileriye taşıyacaktır. Bu sempozyum kapsamında 25 bildiri dinleyeceğiz. Büyük Türkiye'nin geleceğini imar ve inşa edecek, ümmete büyük hizmetler taşıyacak olan gençler, bu sempozyum vesilesiyle İslam medeniyetinin inceliklerini öğrenirken inanıyorum ki vakıf kültürü ve ahlakını da insanlığa öğretmenin yollarını arayacak."

TDV burslusu lisans ve lisansüstü öğrenciler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından öğrencilerin tebliğlerini sunacağı sempozyum, yarın sona erecek.

Kaynak: AA