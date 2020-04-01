TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı Açık: "140 bin din görevlisi ile iyilik için seferber olduk"
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TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı Açık: "140 bin din görevlisi ile iyilik için seferber olduk"

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, "Vakfımız gönüllüleri ve 140 bin din görevlisi ile iyilik için seferber olduk.

01.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:08
TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı Açık:

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, "Vakfımız gönüllüleri ve 140 bin din görevlisi ile iyilik için seferber olduk. Gönüllülerimiz ve görevlilerimiz talepte bulunan tüm vatandaşların ekmeğinden suyuna, temel gıda maddelerinden hijyen paketlerine, hatta besledikleri hayvanların yemine kadar her türlü ihtiyacını karşılıyor" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir sorun haline gelen yeni tip Korona virüse (Covid-19) karşı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yoğun bir mücadele devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, virüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren 81 ilde yaşlı, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmalar yürütüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, ülke genelinde din görevlileri ile birlikte Valilikler bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarına destek verirken, Diyanet İşleri Başkanlığı "Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş", Türkiye Diyanet Vakfı, "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin; Zekatlarımız Türkiye İçin" ve "Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti; Beklenen Sensin" yardım kampanyaları başlatarak koronavirüsün neden olduğu yaraları sarmaya çalışıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, ülkelerin ekonomisini ciddi anlamda olumsuz etkileyen, işyerlerinin kapanmasına, insanların evlerinden çıkamadığı için işlerine gidememesine neden olan ve toplumu maddi ve manevi anlamda zor bir sürece sürükleyen bu salgına karşı vatandaşların yanında yer almak onlara umut olabilmek için çalıştıklarını söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Ali Erbaş'ın ülke genelindeki din görevlilerine, "Yaşlı ve kronik hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olalım" tavsiyesinde bulunduğunu hatırlatan Açık, şunları kaydetti:

"Başkanımızın tavsiyesi üzerine 81 ilde harekete geçen din görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubeleri, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına dahil oldu. Emeklilerin maaşlarının bankadan çekilerek teslim edilmesi, market ihtiyaçlarının karşılanması, evlerinden çıkamayan insanların telefonla aranarak hal hatırlarının sorulması, gibi her alanda maddi ve manevi ihtiyaçlar görevlilerimiz tarafından karşılanıyor. Ayrıca binlerce görevlimiz 112 Acil'de iletişim operatörlüğü görevini yürüterek bu alandaki ihtiyaca cevap veriyor. Vakfımız gönüllüleri ve 140 bin din görevlisi ile iyilik için seferber olduk. Gönüllülerimiz ve görevlilerimiz talepte bulunan tüm vatandaşların ekmeğinden suyuna, temel gıda maddelerinden hijyen paketlerine, hatta besledikleri hayvanların yemine kadar her türlü ihtiyacını karşılıyor. Her türlü ihtiyacın tespit edilmesi ve giderilmesi hususunda teşkilat olarak ülkemizin en ücra köylerine kadar hizmet vermeye devam ediyoruz."

"Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası

Başkan Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı çalışanlarını kapsayan "Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasını açıkladığını ve bu vesileyle iyilik seferberliğine personelin daha fazla katkı sağlayacağına inandıklarını belirten açık, "Şuan Türkiye'de topyekün bir iyilik seferberliği başlamış durumda. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da ülke genelinde başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasıyla buna vurgu yaptı. Bizde hem sahada hem de yaptığımız kampanyalarla bunu tüm gücümüzle destekliyoruz" dedi.

"Her zaman milletimizin yanındayız"

Türkiye Diyanet Vakfı olarak şartların her geçen gün giderek ağırlaştığı bu zorlu süreçte daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için "Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti; Beklenen Sensin" ve "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin; Zekatlarımız Türkiye İçin" sloganıyla yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Açık, "Her zaman milletimizin yanındayız. Bu süreçte özellikle evden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılarımız, hastalarımız, kepenk kapatmak zorunda kalan esnafımız, işsiz kalan, bursları kesilen öğrencilerimiz, faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımız, maddi ve manevi anlamda zor durumda olan tüm vatandaşlarımıza destek olabilmek için 2020 Ramazan ayı çalışmalarını yurt içinde yoğunlaştırmaya karar verdik. Kampanya kapsamında hayırsever Milletimizin zekat ve sadaka bağışlarıyla; yurt genelinde tespit edilecek ihtiyaç sahiplerine alışveriş yardım kartı ve içerisinde kolonya, sabun, dezenfektan, ıslak mendil gibi malzemelerin olduğu hijyen paketi dağıtıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Açık, "Korona virüse karşı hep birlikte mücadele edebilmek, ağır bir imtihandan geçilen bu günlerde birlik ve beraberliğimizi güçlendirebilmek için başlatılan kampanyalarımıza destek olmak isteyen vatandaşların BAĞIŞ yazıp 1379'a SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilir ya da bagis.tdv.org online sitemizden, il ve ilçe merkezlerindeki müftülüklerde bulunan şubelerimizden, bankalardan, TDV bağış mobil uygulamalarından ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden iyilik seferberliğimize katkı sağlayabilir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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