TDV, Malezyalı kuruluş MAPIM ile ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı
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TDV, Malezyalı kuruluş MAPIM ile ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı

TDV, Malezyalı kuruluş MAPIM ile ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik düzenlenen kurban etkinliğine katkıda bulundu.

KUALA Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik düzenlenen kurban etkinliğine katkıda bulundu.

Malezya'nın Perlis eyaletine bağlı Kangar kentinde gerçekleşen kurban kesim etkinliğinde, çok sayıda ülkeden bağışlarla alınan büyükbaş kurbanlıklar kesildi.

MAPIM görevlileri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri eşliğinde kesilerek paketlenen etler, ülkenin 9 eyaletinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

100 büyükbaş hayvanın kesildiği etkinlikte 700 kurban hissesi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

MAPIM'den AA'ya yapılan yazılı açıklamada, TDV'nin son 10 yıldır Malezya'daki kurban etkinliklerinde gösterdiği iş birliği ve dayanışmadan memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, TDV'nin bu yıl etkinliğe 5 büyükbaş hayvan bağışladığı ifade edildi.

MAPIM'in Malezya haricinde Suriye ve Gazze'de insani yardım projelerini sürdüreceği belirtilen açıklamada, şimdiye kadar Suriye'de gerçekleştirilen insani yardımlarda Türk hükümeti ve sivil toplum kuruluşlarının desteklerinden MAPIM yönetiminin minnettar olduğu vurgulandı.

TDV, Malezyalı kuruluş MAPIM ile ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı
TDV, Malezyalı kuruluş MAPIM ile ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı
TDV, Malezyalı kuruluş MAPIM ile ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı
TDV, Malezyalı kuruluş MAPIM ile ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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