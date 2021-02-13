TDV Malatya Şubesi 1600 ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TDV Malatya Şubesi 1600 ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı

13.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:20
TDV Malatya Şubesi 1600 ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı

Malatya Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesi iş birliğinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara hayırseverlerce bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarının etleri dağıtıldı.

Malatya Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesi iş birliğinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara hayırseverlerce bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarının etleri dağıtıldı.

Dağıtımlar, Malatya Valisi Aydın Baruş'un, muhtaç durumdaki yetim ve öksüz ailelere yardım amaçlı yaptığı ziyaretlerle başladı.

Malatya Müftüsü Veysel Işıldar, yaptığı açıklamada, "Hayırseverlerimiz tarafından kurban vekaletleri Türkiye Diyanet Vakfına bağışlanmış olan toplamda 266 hisse kurban kesilerek, Malatya il ve ilçe müftülükleri öncülüğünde Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesi tarafından Malatya sınırları içerisinde 1600 ihtiyaç sahibi aileye hayırseverlerce bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarının etlerini dağıttık. Tüm hayır sahiplerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu zor zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmanın görevden öte bir sorumluluk olduğunu kaydeden Işıldar, "Kardeşlerimizin sevincini paylaşmak, bu zor günlerde onların yanında olmak ve onların dualarını almak, bizim için büyük gurur kaynağı olmuştur." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Faik Öztrak Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Demet Akalın Erol Büyükburç Bülent Serttaş
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Metin Oktay Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Antalya Mahkeme Saldırı Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TDV Malatya Şubesi 1600 ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 16:37:40. #1.14#
title