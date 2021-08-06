TDV Kitap Kahve Erenler'de Hizmete Girdi
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TDV Kitap Kahve Erenler'de Hizmete Girdi

TDV Kitap Kahve Erenler'de Hizmete Girdi
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Vali Gökmen Çiçek, Erenler Mahallesi'nde hizmete giren, gençlerin kitapla iç içe vakit geçirebileceği, oturup ders çalışabileceği, gündelik koşuşturmalarda kaliteli zaman geçirilecek bir durak olacak Kitap Kahve'yi inceledi.

Vali Gökmen Çiçek, Erenler Mahallesi'nde hizmete giren, gençlerin kitapla iç içe vakit geçirebileceği, oturup ders çalışabileceği, gündelik koşuşturmalarda kaliteli zaman geçirilecek bir durak olacak Kitap Kahve'yi inceledi.

Vali Gökmen Çiçek'e Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, AKÜ Rektörü Mehmet Karakaş, AFSÜ Rektör Vekili Adem Aslan, Vali Yardımcıları Nurullah Kaya, Mehmet Boztepe, Mehmet Keklik, kurum müdürleri ve diğer protokol üyeleri de eşlik etti.

Özellikle çocuk ve gençlere yönelik alanların tasarlandığı TDV Kitabevi, ailelerin kitapla iç içe vakit geçirebileceği, öğrencilerin oturup ders çalışabileceği, gündelik koşuşturmalarda kaliteli zaman geçirilecek bir durak ve şehrin kültürel hayatına katkı sunan bir merkez olarak hizmet verecek.

Protokol üyeleriyle birlikte kahvaltı programında bir araya gelen sonrasında da Kitap Kahve'de incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, Kitap Kahve'de yer alan eserleri inceledi.

Kitap Kahve hakkında Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyelerine bilgiler veren Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, 1500 metrekare alan üzerinde 3 katlı olarak inşa edilen TDV Kitap Kahve'de 42 kategoride 15 bin kitabın yer aldığını söyledi.

Kitap Kahvemiz Boş Kalmamalı

TDV Kitap Kahve'nin Erenler'e çok yakıştığını söyleyen Vali Gökmen Çiçek: "Çok şükür gençlerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik. Milletvekillerimiz, Belediyemiz ve İl Özel İdaresi destekleriyle tamamladığımız Kitap Kahve'miz bugünden itibaren hizmet vermeye başladı. Heyecanlıyız, mutluyuz. Kitap kahvemiz boş kalmamalı, gençlerimizi, ailelerimizi bu güzel ve nezih mekana bekliyoruz" dedi.

Bir süre incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri birbirinden değerli eserlerin yer aldığı raflarda ilgi alanlarına uygun olan kitapları seçerek satın aldı.

Kaynak: Habermetre

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