Tdv İslam Ansiklopedisi'nden "Hac ve Kurban" Dosyası

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından hazırlanan TDV İslam Ansiklopedisi'nde yer alan hac ve kurban ibadetleriyle ilgili maddeler, ansiklopedinin yeni web sitesindeki dosya bölümünde bir araya getirildi.

Kurban Bayramı öncesinde erişime açılan "Hac ve Kurban" dosyasında yer verilen 106 madde, matbu ansiklopedideki cilt ve sayfa tasarımları yerine internetten erişime uygun olarak vatandaşların istifadesine sunuldu.

"Elektronik Ansiklopedi" olarak tasarlandı

İslam Ansiklopedisi'nin geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından daha verimli kullanılabilmesi amacıyla "Elektronik Ansiklopedi" olarak tasarlanan internet sayfası "https://islamansiklopedisi.org.tr/dosya/hac-ve-kurban" adresinde erişime açıldı.

"Hac İbadeti ve Mekanları", "Hac Tarihi" ve "Kurban" gibi başlıklar altında konulara göre sınıflandırılarak hazırlanan sayfada ilgili içeriklere tıklanarak, konu hakkında detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.

Sade ve şık bir tasarımla elektronik ortama uygun tasarlanan ve aralık ayından bu yana erişime açık olan sayfanın dosya çalışmasıyla, Müslümanların hac ve kurban ibadetleriyle ilgili bilgilere kolay ulaşması amaçlanıyor.

"Hac ve Kurban" dosyasında bu ibadetlerin mahiyeti, temel unsurları, mekanları ve tarihlerine dair kapsamlı bilgilerin yanı sıra Arafat, Vakfe, Müzdelife, Mina, Tavaf, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Ravza-i Mutahhara gibi çok sayıda bilgiye erişim imkanı bulunuyor.

İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Ansiklopedisi, dünyada Müslümanlar tarafından hazırlanmış ve tamamlanmış, hem madde listesi hem de içerik ve üslup açısından özgün, telif niteliği taşıyan ilk ansiklopedi olarak biliniyor.

İslam dini, tarihi ve medeniyeti ile İslam toplumlarına dair her konuda güvenilir, doğru ve yeterli bilgi sunmayı hedefleyen TDV İslam Ansiklopedisi, İslam ilimleri ve İslam düşüncesinin yanı sıra beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında yapılacak araştırmalar için de kapsamlı bir kaynak olma özelliği taşıyor.

İslam Ansiklopedisi'nin içeriğine geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından daha verimli kullanılabilmesi ve kapsadığı konu ve alanlardaki ilmi gelişmeleri ve ihtiyaçları takip ederek kolayca güncellenebilmesi hedeflenerek hazırlanan "Elektronik Ansiklopedi" internet sayfası bulunuyor.

Maddelerin matbu ansiklopedideki cilt ve sayfa esasına göre değil, müstakil web sayfası anlayışı ile yeniden tasarlandığı "Elektronik Ansiklopedi"nin test yayınına "https://islamansiklopedisi.org.tr" adresinden erişilebiliyor.

"Köprüler" ile "Hac ve Kurban" dosyalarıyla başlayan tematik dosya bölümleri, belirli periyotlarla yenilenmesi planlanan web sitesinde, yeni konularla devam edecek.