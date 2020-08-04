TDV, İslahiye'de 550 yardıma muhtaç aileye kurban eti dağıttı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslahiye Şubesi, İslahiye ilçesinde 550 aileye kurban eti dağıtımı yaptı.
04.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:18
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslahiye Şubesi, İslahiye ilçesinde 550 aileye kurban eti dağıtımı yaptı.
TDV İslahiye Şubesi, Kurban Bayramı dolayısıyla bağış yapılan 24 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştirdi.
Vakıf Şubesi, kurban edilen hayvanların etlerini görevliler ve gönüllüler vasıtasıyla ilçedeki yardıma muhtaç 550 aileye ulaştırdı.
Kaynak: AA