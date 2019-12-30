TDV, insanlığın umudu iyilik öncülerini arıyor

30.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:25

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 2020 yılında altıncısı düzenlenecek "Uluslararası İyilik Ödülleri" programı için başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından iyiliğe öncü kişi ve kurumların yaşanmış iyilik adayları toplanmaya başladı.



"Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar" sloganıyla 1003 şubemizle Türkiye'de ve dünyanın 149 ülkesinde umudu ve duasında Türkiye olan mazlum ve mağdurlara Milletimizin hayır elini ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, iyiliği yaymak ve iyiye olan farkındalığı artırmak için şefkat ve merhamet timsali çalışmaları "Uluslararası İyilik Ödülleri" programı ile altıncı kez ödüllendirecek.



Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında 2020 yılında düzenlenecek ödül programı için yaşanmış iyilik adayları 24 Ocak 2020 tarihine kadar iyilikodulleri@tdv.org mail adresine gönderilebilecek.



"Dünyayı iyiliğin değiştireceğine inanıyoruz"



Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, iyilik, hayır ve ihsan konusunda farkındalığı artırmak, insanları iyilik yapmaya teşvik etmek için İyilik Ödülleri programı düzenlediklerini ve bunu da geleneksel hale getirdiklerini söyledi.



Bir iyiliği duyurmanın, anlatmanın, aktarmanın birçok insanı iyilik yapmaya teşvik edeceğine inandıklarını belirten Açık, "Türkiye'nin ve dünyanın en ücra köşelerinde adını ve hikayesini hiç duymadığımız iyilikleri kamuoyu ile paylaşıyoruz. İyilikle alakalı farkındalık oluşturup iyiliğin uluslararası alanda yayılmasını amaçlıyoruz. Açlığın, savaşın, ölümün kol gezdiği dünyamızda iyiliği insanlığın gündemine yeniden hakim kılarak 7'den 70'e herkesin iyilik yapmasına vesile olabilmek için bu programı düzenliyoruz" dedi.



Yapılan her bir iyiliğin çok büyük kıymeti olduğuna inandıklarını, Uluslararası İyilik Ödülleri programıyla dünyaya ve yaşadığı toplumlara örnek olabilecek iyilik öncülerini ön plana çıkarmak istediklerini ifade eden Açık, şöyle devam etti:



"Elbette iyiliğin büyüğü, küçüğü olmaz, her iyilik değerlidir. Amacımız, ufak bir iyiliğin nasıl milyonlarca kişinin umuduna dönüştüğünü anlatabilmek. 2015 yılında ilkini düzenlediğimiz Uluslararası İyilik Ödülleri programından bu yana pek çok iyiliğin hikayesini toplumumuza, yaşadığımız dünyaya aktarmaya çalıştık. 2019 yılı içerisinde de Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, yurt içinde ve yurt dışında işbirliği yaptığımız kuruluşlar, vatandaşlarımızın önerileri, basından ve sosyal medyadan tespit ettiğimiz başta Türkiye olmak üzere Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Balkanlara, Amerika'dan Uzakdoğu'ya kadar pek çok noktada yaşanmış binlerce iyiliğin arasından ön plana çıkan 7 adaya ve bu iyiliklerin kahramanlarına iyilik ödülü verdik. Ödüller Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından katılımcılara takdim edildi. İnşallah bu yıl da yine iyiliğin toplumun her alanında yayılmasına katkıda bulunmak amacıyla Uluslararası İyilik Ödülleri vereceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA