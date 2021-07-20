TDV heyetinden yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan yaşlılara bayram ziyareti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, ASHB Demetevler Fatma Üçer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, ASHB Demetevler Fatma Üçer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünce "Büyüğüne Hürmet Ömrüne Bereket" temasıyla yürütülen Maneviyat Köprüsü Projesi kapsamındaki ziyarette, yaşlılara çeşitli hediyeler verilerek bayramları tebrik edildi.

Ziyarete katılan TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, hem kesilen kurbanlarla hem de yapılan ziyaretlerle bayram yapamayanlara bayram sevincini yaşatmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Bayramların sevinme, sevindirme, barış ve huzur zamanları olduğunu ifade eden Açık, şunları kaydetti:

"Görevli gönüllülerimiz, ülkemiz başta olmak üzere 77 ülkede hem kurban keserek hem de yetimlerimizi, ihtiyaç sahiplerini ve yaşlılarımızı ziyaret ederek, bayram coşkusunu dünyanın dört bir yanına taşıyor. Biz de arkadaşlarımızla birlikte huzurevinde kalan yaşlılarımızı ziyaret ederek gönüllerini almak, bayramlarını tebrik etmek istedik. Yaşlılarımız tecrübe çınarları, dünyada rahmet ve bereket, ahirette mağfiret ve cennet vesilesidir. Onun için onlara hürmet, sevgi ve saygıyı elden bırakmamalı ve hepimizin bir gün yaşlanacağını aklımızdan çıkarmamalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak