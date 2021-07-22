TDV görevlileri, Bakü Büyükelçisi Bağcı'yı ziyaret etti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekibi, vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu için geldiği Azerbaycan'da Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı ile bir araya geldi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekibi, vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu için geldiği Azerbaycan'da Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Azerbaycan Bakü Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette, TDV Azerbaycan Ülke Sorumlusu İrfan Kerim Görgülü, Bağcı'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görgülü, ülkede 180 büyükbaş kurban kestiklerini, bunları 1260 hisse halinde ihtiyaç sahibi Azerbaycanlılarla paylaştıklarını söyledi.

Yavuzyılmaz ise Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği kurban faaliyetinin her yıl olduğu gibi bu yılda ülkede memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

Kurban yardımının Azerbaycanlılara Türkiye'deki kardeşlerinin bir hediyesi olarak görülmesi gerektiğini aktaran Yavuzyılmaz, "İki ülke insanının kalbi birlikte atıyor. Buradaki kardeşlerimize yardımlarımız devam edecek." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bağcı, TDV ekibi ve Yavuzyılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin