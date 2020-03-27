TDV gönüllüsü öğrencilerden evde zaman geçirecek öğrencilere tavsiyeler TDV gönüllüsü öğrencilerden evde zaman geçirecek öğrencilere tavsiyeler Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrenciler ile vakıf bursu ile eğitimlerine Türkiye'de devam eden uluslararası öğrenciler, çektikleri videolarla dünya çocuklarına hem koronavirüsten korunma hem de evde kalite...

TDV gönüllüsü öğrencilerden evde zaman geçirecek öğrencilere tavsiyeler

ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrenciler ile vakıf bursu ile eğitimlerine Türkiye'de devam eden uluslararası öğrenciler, çektikleri videolarla dünya çocuklarına hem koronavirüsten korunma hem de evde kalite zaman geçirilmesine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Koronavirüs nedeniyle eğitime verilen aranın ardından okullarından uzakta, evlerinde eğitim sürecine devam eden Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrenciler ile vakıf bursu ile eğitimlerine Türkiye'de devam eden uluslararası öğrenciler, çektikleri videolarla dünya çocuklarına hem koronavirüsten korunma hem de evde kalite zaman geçirilmesine yönelik tavsiyelerde bulundu.

"Şimdi iyilik" temasıyla hazırlanan videolarda öğrencilerin, "Şimdi iyilik, evde anne ve babamızın sözünü dinlemektir", "Şimdi iyilik, derslerimi ekran başında dikkatle takip etmektir", "Şimdi iyilik, evde spor yapmaktır", "Şimdi iyilik, bireysel temizliğimizi ihmal etmemektir", "Şimdi iyilik, büyüklerimizi daha sık aramaktır", "Şimdi iyilik, evde kitap okumaktır", "Şimdi iyilik, aç ve yalnız olanlara yardım etmektir" şeklindeki tavsiyeleri yer alıyor.

Kaynak: İHA