TDV gönüllüsü dizi oyuncuları İdlib'i ziyaret etti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü dizi oyuncuları İdlib'de savaş mağduru aileleri ve yetim kamplarını ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü dizi oyuncuları İdlib'de savaş mağduru aileleri ve yetim kamplarını ziyaret etti.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman" dizilerinin oyuncularından Celal Al, Murat Karak ve Melikşah Özen İdlib'e ziyarette bulundu.

Burada bulunan savaş mağduru ailelere gıda kolisi, kışlık kıyafet ve yakacak dağıtımı yapan oyuncular, TDV'nin bölgede yürüttüğü faaliyetleri, projeleri ve yetim kamplarını yerinde görme imkanı buldu.

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinde "Abdurrahman Alp" karakterini canlandıran oyuncu Celal Al, Suriye'nin her yerinde yardımsever Türk halkının varlığını görebilmenin mümkün olduğunu bildirdi.

Mağdur ve mazlumların bulunduğu yerlere sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yardıma koştuklarını belirten Al, "Suriye'de savaşın en acı yüzünü yaşayan kardeşlerimizi ziyaret etme imkanımız oldu. Türkiye Diyanet Vakfının her biri birbirinden kıymetli çalışmalarını gördük. Muhtaç kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılama, bizlere vekalet olarak verilen emanetleri teslim etme fırsatı bulduk." dedi.

Kuruluş Osman dizisinde "Şahin Bey" karakterini canlandıran Murat Karak, Suriye'deki insanların çok ciddi anlamda Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "Türk halkı ve Türk milleti burada var oldukça, savaş mağduru kardeşlerimiz daha insanca bir şekilde yaşam sürdürebilecek." ifadesini kullandı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde "Melikşah Alp" karakterini canlandıran Melikşah Özen de TDV gönüllüsü olarak yürütülen yardım çalışmalarını yerinde görme fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Bunların her biri buradaki insanlar için çok kıymetli. Burası bizim ata topraklarımız. Osmanlı 600 yıldan fazla hükmetmiş. Onun için buradaki insanları yalnız bırakmamalıyız." diye konuştu.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık ise toplumun her kesiminden insanları Suriye'ye davet ettiklerini, oradaki insanların durumunu göstererek, yapılan yardım çalışmalarını yerinde görmelerini sağladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan