TDV gönüllüleri dalış yaparak Filistin bayrağı açtı
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TDV gönüllüleri dalış yaparak Filistin bayrağı açtı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki ve Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek için tüplü dalış yaparak, deniz altında Filistin bayrağı açtı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki ve Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek için tüplü dalış yaparak, deniz altında Filistin bayrağı açtı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, TDV Gençlik Kolları olarak, Filistin gündemine gençlerin de dikkatini çekmek için sosyal medya üzerinden "FilistineUmutOl" sloganıyla etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Efe, şunları kaydetti:

"TDV Gençlik Kolları yapılanmasının bulunduğu illerdeki gönüllülerimiz Filistin'de yaşanan ve tüm dünyanın gözleri önünde devam eden insanlık dramına sessiz kalmadılar. TDV Antalya Gençlik Kollarımız da gönüllüleri ile farklı bir etkinlikte bir araya gelerek seslerini duyurmak istediler ve tüplü dalış esnasında Filistin bayrağı açtılar. Bizler de gönüllülerimizin gerçekleştirdiği bu çalışmaya yürekten destek veriyoruz."

TDV gönüllüleri dalış yaparak Filistin bayrağı açtı
TDV gönüllüleri dalış yaparak Filistin bayrağı açtı
TDV gönüllüleri dalış yaparak Filistin bayrağı açtı
TDV gönüllüleri dalış yaparak Filistin bayrağı açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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