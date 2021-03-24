TDV Gençlik Kollarından İdlib'de fidan dikimi ve kardeşlik ziyareti
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TDV Gençlik Kollarından İdlib'de fidan dikimi ve kardeşlik ziyareti

24.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:09
TDV Gençlik Kollarından İdlib'de fidan dikimi ve kardeşlik ziyareti

TDV Gençlik Kolları, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İdlib'de yürütülen eğitim, kültür, gençlik hizmetleri ve insani yardım çalışmalarına destek ziyareti gerçekleştirdi.

TDV Gençlik Kolları, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İdlib'de yürütülen eğitim, kültür, gençlik hizmetleri ve insani yardım çalışmalarına destek ziyareti gerçekleştirdi.

Genel Merkez Gençlik Kolları Komisyon üyeleri, Adana, Antalya, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Manisa ve Mersin Gençlik Kolları sorumlularının katılımıyla yürütülen etkinlik kapsamında yetim kampları, kültür ve gençlik merkezi, kütüphane, okul ve İyilik Konutları ziyaret edildi.

Gençlik Kolları üyeleri, "Bir Umut Fidanı" sloganıyla Sarmada bölgesinde barış ve huzuru temsil eden 100 adet zeytin fidanı dikti.

Bağışçılarımız tarafından İdlib'e ulaştırılmak üzere Vakfımıza emanet edilen gıda kolisi ve kışlık malzemeler, Genç TDV üyeleri eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. - ANKARA

TDV Gençlik Kollarından İdlib'de fidan dikimi ve kardeşlik ziyareti
TDV Gençlik Kollarından İdlib'de fidan dikimi ve kardeşlik ziyareti
TDV Gençlik Kollarından İdlib'de fidan dikimi ve kardeşlik ziyareti
TDV Gençlik Kollarından İdlib'de fidan dikimi ve kardeşlik ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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