Diyanet Vakfı, Yoksul Halk İçin Etiyopya'da 34 Bin Kurban Kesti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bu yıl Etiyopya'nın dört bir yanında 34 bin küçükbaş kurban keserek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Kurban etlerinin çoğunu ülkedeki iç göçe maruz kalan insanların kaldığı kamplarda dağıtılarak, zor şartlar altında yaşayan halka destek oldu.

DAĞITIMDA EVLERİNDEN OLAN HALKA ÖNCELİK VERİLDİ

Başkent Addis Ababa'ya 50 kilometre uzaklıktaki Sebeta bölgesinde yaşayan yoksul halk kurban eti dağıtımından faydalanırken, kurbanlarını gönderen Türk halkına teşekkür etti. Kurban eti dağıtımında, Etiyopya'da iç göç dolayısıyla evlerinden olan halka öncelik verildi.

"HABEŞİSTANLI KARDEŞLERİMİZLE BERABERİZ"

TDV Proje Yöneticisi Yüksel Sezgin, 10 yıldır ülkede vekaletle kurban kesim programı düzenlediklerini söyleyerek, "Her yıl Etiyopya'da Habeşistanlı kardeşlerimizle birlikte olmaktan, onlarla bayram sevincini yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl da Etiyopya'nın bazı eyaletlerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı kamplarda çok sayıda mülteci yaşamak zorunda kaldı." açıklamalarında bulundu.

"KAMPLARDA YİYECEK SIKINTISI VAR"

Kamplarda yaşayan mültecilerin sayılarının her gün giderek arttığına dikkati çeken Sezgin, "Bu durum beraberinde yiyecek başta olmak üzere bir çok alanda büyük sıkıntıların yaşanmasına neden oluyor." diye konuştu.

TDV, DİĞER AFRİKA ÜLKELERİNE DE YARDIMDA BULUNUYOR

Sezgin, mültecilerin yanı sıra Afar, Oromiya, Güney Milletleri Milliyetleri ve Halkları eyaletleri ile ve Addis Ababa'da yardım bekleyen yerel halka da kurban eti dağıtımı yaptıklarını söyledi.