TDV dünyanın en büyük sığınmacı kampında kurban eti dağıttı Türkiye Diyanet Vakfı, dünyanın en büyük sığınmacı kampı olan Adana Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde 22 bin mülteciye kurban eti ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı, dünyanın en büyük sığınmacı kampı olan Adana Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde 22 bin mülteciye kurban eti ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, TDV Adana Şubesi aracılığıyla görevli ve gönüllüler tarafından 4 bin mülteci ailenin yaşamını sürdüğü Adana Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde her haneye eşit şekilde pay edilen toplam 21 ton kurban etinin dağıtıldığını ifade etti. Türkiye'nin ensar-muhacir ilişkisini en güzel şekilde temsil ettiğini belirten İhsan Açık, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak amacımız dünyanın her tarafında ümmet kardeşliğini tesis ederek ekmeğimizi ve aşımızı muhtaçlarla paylaşmaktır. Suriye'de ve farklı coğrafyalardaki kriz bölgelerinde insani yardım faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor. Yaşadıkları acıları bir nebze olsun dindirmek, insanca bir hayat sürdürebilmeleri için milletimizin yardım elini mazlum ve mağdurlara ulaştırıyoruz. Kamplarda kalan ihtiyaç sahibi ailelere bu kapsamda Kurban Bayramı'nda kesimi yapılan kurbanlıkların etlerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Adana'da bulunan ve dünyanın en büyük sığınmacı kampı olarak bilinen Sarıçam Sığınmacı Kampı'na da milletimizin vakfımıza emanet ettiği kurbanların etlerini ulaştırdık. Bu kampta 4 bin mülteci ailemiz devletimizin ve vakfımız gibi sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle hayata tutunuyor. Adana Müftülüğümüze ve gönüllülerimize gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Milletimizin emanetlerini şubelerimiz aracılığıyla buradaki ailelere ulaştırıyoruz"

Kamplara yönelik birçok alanda iyilik projeleri yürüttüklerini hatırlatan Açık, "Şubelerimizle birlikte kamplarda bulunan ailelerin ihtiyaçlarını tespit ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletimizin emanetlerini şubelerimiz aracılığıyla buradaki ailelere ulaştırıyoruz. Ayrıca gıda, temizlik, barınma, mutfak ve giyim ürünleri temel ihtiyaçlar konusunda da ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

Açık, daha önce Geçici Barınma Merkezi'nde kalan ailelerin gıda, kırtasiye, giyim gibi ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, kamplara yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü de Türkiye Diyanet Vakfı'nın yapmış olduğu bu hizmetin Türk milletinin cömertliğinin göstergesi olması açısından çok önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA