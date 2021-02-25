TDV'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TDV'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımı

25.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:22

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde yer alan kamplarda ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giysi yardımında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde yer alan kamplarda ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giysi yardımında bulundu.

"Yolun İyilik Olsun" sloganıyla Suriye için toplanan yardımlar Gaziantep il ve ilçe müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı Gaziantep Şubesi iş birliğinde Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bu kapsamda Azez'deki çadırlarda yaşayan sivillere içlerinde bulgur, pirinç, makarna, şeker, çay, yağ, salça havlu, sabun, şampuan, diş fırçası ve çamaşır tozu bulunan 2000 temizlik ve gıda kolisi dağıtıldı.

Ayrıca kamplarda yaşayan yaklaşık 1000 çocuğa da kışlık giysi ve bot yardımında bulunuldu.

Gaziantep il ve ilçe müftülerinin ve TDV yetkililerin bulunduğu yardım organizasyonunda yaklaşık 10 bin kişi yardımlardan istifade etti.

Gaziantep müftülüğü TDV ile Suriye'nin kuzeyinde 100 briket ev çalışması planlıyor.

Azez'deki yardım çalışmalarına katılan Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gaziantep il müftülüğü olarak, ilçe müftülüklerimizle birlikte geçtiğimiz hafta güvenli bölgedeki kardeşlerimizin derdine derman olmak amacıyla bir yardım kampanyası düzenlemiştik. Bu yardım kampanyasını burada yerinde kardeşlilerimize ulaştırmak istedik." dedi.

Hazırlar, Gaziantep ilçe müftülüklerinin de Azez'deki yardım etkinliğinde yer aldığını belirterek, Gaziantep halkının topladığı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

TDV'nin sahada yaptığı çalışmaları görmek ve bu çalışmalara destek olmak için bölgeye geldiklerini söyleyen Hazırlar, "Burada kampları ziyaret edeceğiz. Başta temizlik malzemesi, temel gıda maddeleri, giysi ve kırtasiye gibi yardım paketlerini ulaştıracağız." diye konuştu.

Hazırlar, "İnşallah Gaziantep olarak burada Diyanet Vakfı öncülüğünde yapılmakta olan briket evler çalışmasına da destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

TDV'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımı
TDV'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımı
TDV'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımı
TDV'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saher El Hacci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Hulusi Akar Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Onur Akay Cansu Dere İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Hüseyin Göçek Osman Özköylü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TDV'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 16:26:16. #1.15#
title