: TDV'den Suriye'de terörden temizlenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım - TEL

18.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:07

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, Suriye'de terörden temizlenen Rasulayn ve Tel Halef'te ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Vakıf ekipleri, terörden temizlenen bölgedeki ailelerin ihtiyaçlarının tespiti için çalışmalarına devam etti. Bu kapsamda, Tel Halef köyünde 26 Kasım'da terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araç saldırısı sonucu yaralanan ve mağdur olan aileler ziyaret edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe Müftüsü, TDV Şube Başkanı Hasari Altunova, Suriye'de terörden temizlenen bölgelerdeki sivil halka yönelik insani yardım çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Tel Halef bölgesinde geçtiğimiz günlerde teröristlerce patlatılan araçta hayatını kaybeden 20 sivilin ailelerini ve yaralanan 70 kişiyi evlerinde ziyaret ederek yardım ulaştırdık ve ihtiyaç tespiti yaptık." ifadesini kullandı.

Bölgede insani yardım çalışmalarının yanı sıra teröristlerin zarar verdiği camilerin onarıldığını da belirten Altunova, bölgede sahih din hizmeti sunacak personele eğitim verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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