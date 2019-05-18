Tdv'den Somalili Çocuklara Bayramlık

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Somali'nin başkenti Mogadişu ve çevre kentlerdeki yetimhanelerde barınan bin çocuğa bayramlık hediye etti.

TDV Yurtdışı Uzmanı Mustafa Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali'deki çocuklara bayramlık dağıttıklarını söyledi.

Ramazan yardımları dolayısıyla Somali'de olduklarını belirten Erdem, "Kamplarda gıda dağıtımlarımız ve iftar programlarımız oldu. Bugün bin çocuğumuzu sevindirdik, yetimhanelerde barınan bin çocuğa bayramlıklarını teslim ettik." dedi.

Mustafa Erdem, bölgede yardım çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

TDV heyeti, Somalili çocuklara şeker ve balon hediye etti.

Kaynak: AA