TDV'den olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalanlara yiyecek ikramı - Haberler
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TDV'den olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalanlara yiyecek ikramı

TDV'den olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalanlara yiyecek ikramı
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ve Elmalık mevkilerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanlar ile yol açma çalışması yürüten ekiplere yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

BOLU (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ve Elmalık mevkilerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanlar ile yol açma çalışması yürüten ekiplere yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yazılı açıklamasında, çetin kış şartlarının etkisini göstermeye başlamasıyla Bolu Dağı geçişindeki mevkilerde araç yoğunluğu yaşandığı ve vatandaşların mağdur olabileceği bilgisini aldıklarını belirtti.

Mobil ikram aracını ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirdiklerini aktaran Açık, "Görevlilerimiz çarşamba günü kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte yola çıktı. Geceden itibaren vatandaşlara çorba, kek, bisküvi ve su ikramında bulundu. Ayrıca yol açma çalışması gerçekleştiren Karayolları ekipleri, kontrolleri sağlayan güvenlik güçlerine de ikramlarımızdan veriyoruz." dedi.

Açık, toplumun her kesimine ihtiyaç duyulan her alanda yardım ulaştırmanın gayreti içinde olduklarının altını çizdi.

TDV'den olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalanlara yiyecek ikramı

TDV'den olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalanlara yiyecek ikramı

TDV'den olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalanlara yiyecek ikramı

TDV'den olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalanlara yiyecek ikramı

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

Türkiye Diyanet Vakfı, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haber

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