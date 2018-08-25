Tdv'den Nijer'de 2 Milyon Kişiye Yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afrika kıtasının en büyük kurban organizasyonunu gerçekleştireceği Nijer'de, kestiği 42 bini aşkın hisse kurbanı sayesinde yaklaşık 2 milyon mağdur ve mazlumun yüzünü güldürdü.

TDV gönüllüleri, Kurban Bayramı kapsamında, ülkenin 60 ayrı noktasında 3 gündür sürdürdüğü hayvan kesimi çalışmalarını tamamladı.

Vakfın yarım asra yaklaşan tecrübesi ve sorumluluk bilinciyle hareket eden gönüllüler, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanların bağışladığı kurbanları, vekalet verenlerin isimlerini tek tek okuyarak yerel halkın da desteğiyle kesti.

Pay haline getirilen kurban etleri, ülkenin özellikle en ücra bölgelerindeki mağdur ve mazlumların kapısına götürüldü.

"Evlerine yılda bir kurban giriyor"

Vakfın Nijer Koordinatörü Mahmut Temelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vekaletle kurban hizmetini TDV güvencesiyle yerine getirmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurban kesim ve dağıtım işlemlerinin ülke genelinde tamamlandığını belirten Temelli, "Bölgede 6 bin 55 büyükbaş hayvanın kesimini yani 42 bin 385 hissenin kesimini yaptık. Nijer'in 6 eyaletinin tamamında faaliyet yürüttük. Yapmış olduğumuz çalışmayla Nijer'de milyonlar çifte bayram etmiş oldu. Çünkü burada insanların çoğunun evine yılda bir defa et giriyor. Türk halkından, TDV bağışçılarımızdan ve tüm emeği geçen çalışma ekibimizden Allah razı olsun." diye konuştu.