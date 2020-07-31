TDV'den Kuzey Makedonya'da kurban kesimi
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TDV'den Kuzey Makedonya'da kurban kesimi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kuzey Makedonya'da kurban kesimine başladı.

31.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 31.07.2020 20:15

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kuzey Makedonya'da kurban kesimine başladı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi Din Hizmetleri Müşavirliğimiz ve Türkiye Diyanet Vakfı ortaklaşa organizasyonunda Kuzey Makedonya'da yine bu yıl Türkiye'den emanetlerini bize gönderen kardeşlerimizin 420 hissesini, toplamda 60 büyükbaş kurbanını emanet olarak aldık, planlamasını yaptık. İnşallah bugün Kuzey Makedonya'da Studeniçan bölgesindeki Ceza mezbahasında bütün hijyen şartlarına, bütün temizlik kurallarına riayet ederek kesimini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kurbanların kesimi bittikten sonra etlerin bir gün buzhanede dinlenmeye alındığını dile getiren Alkan, ertesi gün etlerin beşer kiloluk paketler halinde hazırlanıp özel donanımlı araçlarla Kuzey Makedonya'nın hem batı bölgesi hem de Yörük Türklerinin yaşadığı doğu bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını vurguladı.

Alkan, "Bu vesileyle Allah'a yakınlık olarak anladığımız ve anlatmaya gayret ettiğimiz kurban ibadetinin Cenabıhakk'a yakınlığımıza vesile olmasını diliyorum. Bizlere emanetlerini veren Türkiye Diyanet Vakfına yurt dışında kesilmek üzere kurbanlarını bağışlayan bütün bağışçı kardeşlerimizin emanetlerini en iyi şekilde değerlendirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Herkesin bayramını tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

TDV'den Kuzey Makedonya'da kurban kesimi

Kaynak: AA

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