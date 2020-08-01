TDV'den ihtiyaç sahibi 5 bin aileye kurban yardımı
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TDV'den ihtiyaç sahibi 5 bin aileye kurban yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Adıyaman'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban etleri ulaştırılıyor.

01.08.2020 16:32 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:38

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Adıyaman'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban etleri ulaştırılıyor.

TDV Adıyaman Şube Temsilcisi Zeynel Duyum, vekalet kurban organizasyonu kapsamında 610 kurban kestiklerini ve kesmeye de devam ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 5 bin aileye kesilen kurbanları dağıtacaklarını ifade eden Duyum, şöyle konuştu:

"Etlerimiz hijyenik ortamda kesiliyor. Pandemi şartlarına uyuyoruz. İhtiyaç sahiplerine bu şekilde dağıtıyoruz. Etlerimiz din görevlileri tarafından ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede ulaştırılıyor. Nasip olursa seneye daha fazla kesmeyi planlıyoruz. Türkiye geneli bu yıl pandemi sürecinden dolayı vekalet kurban sayısında yüzde 50 artış var. Yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun."

Adıyaman'da geçen yıl yaklaşık bin 700 kurban bağışı topladıklarını dile getiren Duyum, bu yıl ise hedeflenen 2 bin 500 olduğunu, bu hedefe ulaştıklarını ve toplanan bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydetti.

TDV'den ihtiyaç sahibi 5 bin aileye kurban yardımı

Kaynak: AA

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