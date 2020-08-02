TDV'den Gazze'de 4 bin 500 aileye kurban eti dağıtımı
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TDV'den Gazze'de 4 bin 500 aileye kurban eti dağıtımı

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) finansmanıyla Gazze Şeridi'nde 4 bin 500 aileye kurban eti dağıtımına başladı.

TDV'den Gazze'de 4 bin 500 aileye kurban eti dağıtımı
02.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:22

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) finansmanıyla Gazze Şeridi'nde 4 bin 500 aileye kurban eti dağıtımına başladı.

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Projeler Departmanı Müdürü Eşref İsmail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban eti ulaştırılacak aile sayısının 4 bin 500'e ulaşacağını belirtti.

Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerindeki yoksul ailelere kurban etlerinin ulaştırılacağını kaydeden İsmail, TDV'nin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı aracılığıyla desteklediği projelerden biri olduğunu aktardı.

İsmail, Vakıflar ve Din İşleri Bakanlık Müsteşarı Abdulhadi el-Aga'nın birkaç gün önce Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a ve TDV'ye Gazze halkına yönelik desteklerinden dolayı teşekkür mesajı gönderdiğini ifade etti.

-Gazze'de Kovid-19 ile artan yoksulluk ve işsizlik sorunu

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Gazze'deki yoksulluk ve işsizlik oranı yüzde 75'lere ulaşırken, halkın yüzde 70'i de gıda güvensizliği sorunuyla mücadele ediyor.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, mayıs ayının başında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrası çok sayıda işletmenin faaliyetlerini durdurduğunu ve bu süreçte çalışanlardan yüzde 73'ünden fazlasının işini kaybettiğini duyurmuştu.

Uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda, İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin "dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgesi" olduğu, fakirlik ve işsizlik nedeniyle bölge halkının yüzde 80'inin hayır kurumlarından aldığı yardımlarla geçimini sağladığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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