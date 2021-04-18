TDV'den Etiyopya'daki ihtiyaç sahiplerine gıda paketi ve bayramlık giysi yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Beklenen Sensin" sloganıyla başlattığı ramazan programı çerçevesinde Etiyopya'da ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin gıda paketi ve 500 bayramlık giysi yardımı yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Beklenen Sensin" sloganıyla başlattığı ramazan programı çerçevesinde Etiyopya'da ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin gıda paketi ve 500 bayramlık giysi yardımı yaptı.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) öncülüğünde TDV tarafından başkent Addis Ababa'nın farklı yerlerinde 2 bin ramazan gıda kolisi ve 500 bayramlık giysinin dağıtıldığını belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi Etiyopya'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle sıkıntılı günlerin yaşandığına işaret eden Alıcı, "Bu zor zamanlarda Etiyopyalı kardeşlerimizin yanında olmak bizler için bir görevden öte bir sorumluluktur. Müminler ancak kardeştir hitabına gönülden inanan Türkiyeli kardeşleri olarak Etiyopyalı kardeşlerimizin Ramazan sevincini paylaşmak, bu zor günlerde onların yanında olmak ve onların dualarını almak bizim için büyük gurur kaynağı olmuştur." dedi.

Alıcı, Ramazan ayının, Türkiye ve Etiyopya başta olmak üzere tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu