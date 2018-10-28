Tdv'den Azez'de Eğitime Destek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin kuzeyinde Kilis ili karşısında yer alan Azez'deki Mukaveme Kampı'nda 22 derslikli ilköğretim okulu açtı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Bölge Dernekleri sponsorluğunda TDV tarafından yapılan eğitim kurumuna Şehitler İlköğretim Okulu adı verildi. Tüm araç ve gereçleri temin edilen okulda, 22 derslik ve idari bölümler bulunuyor.

Yaklaşık bin 800 öğrencinin eğitim alacağı okulda 45 personel görev yapacak. Okulda ikili eğitim verilecek.

Okulun açılışı amacıyla düzenlenen törene, TDV ve Kilis Müftülüğü ile DİTİB Köln Bölge Dernekleri yetkilileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılışı yapılan okuldaki öğrencilere kırtasiye seti dağıtıldı.

AA muhabirine konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Çalışmaları Sorumlusu Mahmut Temelli, 4 bin ailenin yaşadığı kampta çocukların çadırlarda eğitim aldığını belirterek "Allah'a hamdolsun Almanya'daki bağışçılarımızın göndermiş olduğu yardımlarla 22 sınıfı bulunan okul yaptık." dedi.

Temelli, katkılarından dolayı bağışçılara teşekkür ederek vakıf olarak Suriye'de eğitim alanında çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Okul Müdürü Adil Karme de kamptaki çocukların çadırlarda eğitim almak zorunda kaldığını söyleyerek "Yaz ve kış aylarında çadırda eğitim çok zor oluyordu. Geleceğimizi inşa edecek bu çocukların rahat bir okulda okumasına vesile olan Türkiye'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kampta yaşayan Ebu Muhammed, üç çocuğunu okula gönderdiğini belirterek çadırda eğitim aldıkları için çocukların sürekli hasta olduğunu, yeni okulun açılmasıyla çocukların daha iyi koşullarda eğitim göreceğini kaydetti.