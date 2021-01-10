TDV'den Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı
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TDV'den Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı

10.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:34
TDV'den Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afganistan'ın kuzeyindeki ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afganistan'ın kuzeyindeki ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yaptı.

Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen yardımların dağıtım törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Konsolosluk Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray ve Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi Müdürü Şeref Koç katıldı.

Törende konuşan Başkonsolos Turgut, Türkiye'nin Afganistan'a en zor zamanlarında yardım eden bir dost olduğunu söyledi.

Turgut, iki ülke arasındaki dostluğun sadece devletlerarası çerçevesinde olmayıp halklar arasında da olduğunu ifade ederek Türkiye'nin tüm kurumlarıyla hiç kimseyi ayırmadan, her kesime yardımcı olduğunu belirtti.

Din Hizmetleri Ataşesi Alpkıray ise TDV'nin her zaman olduğu gibi yine ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ettiğini kaydetti.

TDV olarak her sene ramazan ve kurban bayramlarının yanı sıra diğer zamanlarda da ihtiyaç sahibi olan herkese ulaşmaya çalıştığını dile getiren Alpkıray, "Şu kış mevsiminde de buradaki sorunlardan dolayı evlerinden olan kardeşlerimize 'Yolun İyilik Olsun' sloganıyla 2000 aileye yardımları ulaştırdık." dedi.

Alpkıray, yaklaşık 10 bin kişinin yararlanacağı yardımların 1000 paketinin Mezar-ı Şerif kentine ve diğer 1000 paketinin Cüzcan vilayetinde dağıtıldığını belirterek gıda paketlerinin içerisinde 10 kilo un, 10 kilo pirinç, 5 kilo yağ, 2 kilo makarna, 5 kilo şeker ve 2 kilo salça bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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