TDV'den 80 ülkeden bin 521 öğrenciye eğitim desteği

20.09.2019 15:30

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde, Uluslararası İmam Hatip Lisesi Programı kapsamında, 80 ülkeden toplam bin 521 öğrenciye eğitim desteği verecek.

TDV'den yapılan yazılı açıklamada, programın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle TDV'nin Müslüman ülke ve toplulukların öğrencilerine Türkiye'de eğitim imkanı sağlanmasını amaçladığı kaydedildi.

Programa Afrika'dan Asya Pasifik'e ve Orta Asya'dan Balkanlara kadar pek çok ülkeden öğrencinin başvurduğu belirtilerek, başvuruların ardından yapılan mülakatlar sonucunda, 80 farklı ülkeden 511 öğrencinin program kapsamında eğitim görmeye hak kazandığı bildirildi.

Bu rakamla beraber program çerçevesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde, 80 ülkeden toplam bin 521 öğrencinin eğitim göreceği ifade edilerek, programın, Müslüman gençliğin İslam'ı doğru kaynaklardan sahih bilgiyle öğrenebilmesi için başlatıldığı kaydedildi.

Program çerçevesinde, öğrencilerin, Kayseri Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Şehit Mehmet Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Konya Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sivas Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ankara Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitimlerine devam edeceği bildirildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programdan bugüne kadar 2 bin 80 öğrencinin mezun olduğu belirtildi.

Kaynak: AA