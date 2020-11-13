TDV'den "13 Kasım Dünya İyilik Günü" etkinliği
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TDV'den "13 Kasım Dünya İyilik Günü" etkinliği

13.11.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:22
TDV'den

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğü, genç gönüllüleri ile 13 Kasım Dünya İyilik Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğü, genç gönüllüleri ile 13 Kasım Dünya İyilik Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kıbrıs Köyü Kanyonu'nda doğa yürüyüşü gerçekleştiren gönüllüler, doğadaki canlılara dikkati çekmek amacıyla bölgedeki çöpleri toplayarak çevre temizliği yaptı.

Gönüllüler tarafından hazırlanan kuş yuvaları ağaçlara asılırken, kanyonda yaşayan sahipsiz köpekler için de mama bırakıldı.

TDV Genel Merkez Gençlik Kolları Komisyonu üyeleri, Sincan Gönüllü Koordinatörlüğü çalışanları ve genç gönüllülerin katıldığı etkinlik kapsamında toplanan çöpler, Mamak Belediyesi ekiplerince teslim alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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