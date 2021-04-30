TDV'den '1 İyilik 1 Fidan' projesi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan '1 İyilik 1 Fidan' kampanyası kapsamında Eskişehir İl Müftülüğü, TDV Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile "TDV Eskişehir Şubesi Hatıra Ormanı" oluşturuldu.