TDV, Bosna Hersek'te "İyilik Paketi" dağıtımına devam ediyor

Türk Diyanet Vakfı (TDV), Bosna Hersek'te ramazan ayı kapsamında dağıtılan "İyilik Paketi"ni ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor.

Türk Diyanet Vakfı (TDV), Bosna Hersek'te ramazan ayı kapsamında dağıtılan "İyilik Paketi"ni ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor.

TDV ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde hazırlanan 30'dan fazla "İyilik Paketi", Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Busovaca'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bosna Hersek'te daha önce Olovo, Fojnica, Mostar, Kakanj, Srebrenitsa ve Kiseljak kentlerinde de "İyilik Paketi" dağıtılırken, ramazan sonuna kadar yaklaşık 400 paketin adreslere ulaştırılacağı ifade edildi.

Bu arada, TDV'nin "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında da Bosna Hersek'te öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija