Tdv, Arakanlılara Yardım İznini Aldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e sığınabilen Müslümanlara yardım için Bangladeş hükümetinden gerekli izni aldı.



Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Vakıf, Bangladeş hükümetinden Arakanlılara yardım ulaştırma iznini aldı.



TDV tarafından, iznin alınmasıyla birlikte Arakanlılara insani yardım malzemeleri dağıtılmaya başlandı.