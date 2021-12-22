TDV Afganistan'daki yetim çocuklara nakdi yardımda bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TDV Afganistan'daki yetim çocuklara nakdi yardımda bulundu

TDV Afganistan'daki yetim çocuklara nakdi yardımda bulundu
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Afganistan'daki yetim çocuklara nakdi yardımda bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Afganistan'daki yetim çocuklara nakdi yardımda bulundu.

Yardımların dağıtımı için ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bulunan TDV yetimhanesinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Abdulcelil Alpkıray, TDV olarak uzun zamandır Afganistan'daki yetim çocuklara destek verdiklerini söyledi.

TDV'nin Afganistan'daki 74 yetim çocuğa her ay 25 dolar nakit yardım yaptığını ifade eden Alpkıray, ilerleyen süreçte bu sayının daha da artmasını ümit ettiklerini belirtti.

Alpkıray, ayrıca ülke genelinde yaklaşık 250 yetim çocuğa da farklı alanlarda yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

TDV'nin Mezar-ı Şerif'te yeni yaptırdığı yetimhanede 50 yetim çocuğun barındığını dile getiren Alpkıray, bu çocukların eğitimlerinden sağlıklarına tüm ihtiyaçlarının karşılandığını vurguladı.

Alpkıray, yetimlere sahip çıkan Türkiye'deki hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından her yetim çocuğa 6 aylık masrafları olan 150 dolar nakit yardım paketleri teslim edildi.

Bakan Nebati: 'Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek. Makroekonomik istikrarı sağlayarak, üretimi, ihracatı artıracağız, cari açığı çözeceğiz.'

Bakan Nebati: "Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek. Makroekonomik istikrarı sağlayarak, üretimi, ihracatı artıracağız, cari açığı çözeceğiz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

 Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 859 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 859 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title