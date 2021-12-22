Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Afganistan'daki yetim çocuklara nakdi yardımda bulundu.

Yardımların dağıtımı için ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bulunan TDV yetimhanesinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Abdulcelil Alpkıray, TDV olarak uzun zamandır Afganistan'daki yetim çocuklara destek verdiklerini söyledi.

TDV'nin Afganistan'daki 74 yetim çocuğa her ay 25 dolar nakit yardım yaptığını ifade eden Alpkıray, ilerleyen süreçte bu sayının daha da artmasını ümit ettiklerini belirtti.

Alpkıray, ayrıca ülke genelinde yaklaşık 250 yetim çocuğa da farklı alanlarda yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

TDV'nin Mezar-ı Şerif'te yeni yaptırdığı yetimhanede 50 yetim çocuğun barındığını dile getiren Alpkıray, bu çocukların eğitimlerinden sağlıklarına tüm ihtiyaçlarının karşılandığını vurguladı.

Alpkıray, yetimlere sahip çıkan Türkiye'deki hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından her yetim çocuğa 6 aylık masrafları olan 150 dolar nakit yardım paketleri teslim edildi.

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AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

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