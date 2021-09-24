TDV 7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'na başvurular başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerin gelişimlerine katkı sunabilmek, bilimsel etkinlikler konusunda tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla bu yıl 7'ncisi yapılacak "Uluslararası Öğrenci Sempozyumu"na başvurular başladı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, sempozyum Bursa'da 17-19 Aralık tarihlerinde, "İslam Dünyasında Hicret Kavramı Çerçevesinde Göç ve İltica Hareketleri" ana temasıyla düzenlenecek.

Salgın şartlarının uygun olması halinde yüz yüze yapılması planlanan sempozyumda, dünyanın gündeminden düşmeyen göç ve iltica konusu tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, sempozyumda belirlenen konularla ilgili katılımcılara kapsamlı bilgi aktaracak.

Katılmak isteyen öğrenciler, 22 Ekim'e kadar "https://tdv.org/tr-TR/sempozyum/" internet adresinden başvuruda bulunup detaylı bilgi alabilecek.

Kabul edilen bildiriler, 22-29 Ekim tarihlerinde ilan edilecek. Başvuruları kabul edilen öğrencilerin sempozyumda sunacağı metinlerin 6 Aralık'a kadar gönderilmesi gerekiyor.