TDV, 20 ülkede 143 su kuyusu ve vakıf çeşmesini ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sundu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2020'de "Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi" projesi kapsamında temiz içme suyuna erişemeyen Afrika ülkeleri başta olmak üzere 20 ülkede 143 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak buralarda yaşayanları suya kavuşturdu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2020'de "Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi" projesi kapsamında temiz içme suyuna erişemeyen Afrika ülkeleri başta olmak üzere 20 ülkede 143 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak buralarda yaşayanları suya kavuşturdu.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, açlık ve kuraklığın kol gezdiği, insanların bir damla suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol kat ettiği ülkelerde hayırseverlerin destekleriyle 2015'ten bu yana su kuyusu ve vakıf çeşmesi açma çalışmaları yürüten vakıf, bu zamana kadar 6 milyondan fazla kişinin temiz içme suyuna erişmesini sağladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, su kuyusu ve vakıf çeşmesi açma çalışmalarının her yıl artarak devam ettiğini, Türk milletinin yardım elini dünyanın dört bir tarafına ulaştırdıklarını belirtti.

Yeryüzünde iyiliği yeniden egemen kılmak için ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaları olduğunu aktaran Açık, "Canlıları suya kavuşturmayı tavsiye eden bir dinin ve insanın olduğu her köşeye su taşıyan bir medeniyetin mensupları olarak temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşayan her coğrafyada, hayırseverlerimizin destekleriyle su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıp ecdadımızın bize bıraktığı mirası yaşatmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kara kıtada açılan su kuyuları yüzleri güldürdü

Açık, özellikle Afrika'da milyonlarca insanın, "el dahi yıkanmayacak suyla" hayatta kalmaya çalıştığını ve omuzlarında su bidonlarıyla kilometrelerce yol kat ettiğini belirterek, "Bu noktada milletimizin hayır elini mazlum ve mağdura ulaştıran Vakfımız devreye giriyor, temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşanan coğrafyalarda su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak insanların insanca su tüketebilmelerine olanak sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Tanzanya'da 24, Zimbabve'de 18, Togo'da 17, Çad'da 12, Senegal'de 9, Burkina Faso ve Mali'de 7'şer, Nijer, Malavi ve Kamerun'da 6'şar, Gana, Liberya, Fildişi Sahilleri, ve Benin'de 5'er, Kenya'da 4, Afganistan ve Burundi'de 2'şer, Somali, Zambiya ve Sierra Leone'de 1'er olmak üzere 20 ülkede 143 su kuyusu ve vakıf çeşmesini hizmete sunduklarını kaydeden Açık, saha elemanlarının şu an farklı yerlerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

TDV'nin bu zamana kadar toplamda 32 ülkede 440 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak kurak toprakları suya kavuşturduğunu ifade eden Açık, 6 milyondan fazla kişinin bu sayede temiz içme suyuna eriştiğini bildirdi.

Açık, TDV tarafından yaptırılan su kuyularının 50 ila 500 metre derinliklerinde açıldığını ve güneş enerjisi ile çalıştığını aktararak, "İnsanların su ihtiyacını karşılayabilmesi için aynen bizim evlerimizde olduğu gibi musluğu çevirmesi yeterli oluyor. Kuyularımızın derinliği fazla olduğu için de uzun yıllar boyunca kurumadan bölge halkının temiz içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Bu yönüyle de yapmış olduğumuz çeşmelerin önemi artıyor." ifadelerini kullandı.

Açık, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ülkelerde su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtırmak isteyen vatandaşların "bagis.tdv.org" adresinden, bankalar ve PTT aracılığıyla, Vakıf genel merkezine veya Türkiye genelindeki 1003 şubeye bizzat giderek makbuz karşılığında bağışta bulunabileceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay