TDT, "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı oyunun prömiyerine hazırlanıyor - Haberler
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TDT, "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı oyunun prömiyerine hazırlanıyor

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Kültür Sanat
TDT,

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı oyunu sahneleyecek.

TRABZON (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı oyunu sahneleyecek.

TDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Matei Visniec'in kaleme aldığı ve Ahmet Güngören'in çevirisini yaptığı oyunu Murat Çidamlı yönetecek.

2021-2022 tiyatro sezonunun ilk yeni oyunu, Haluk Ongan Sahnesi'nde yarın saat 20.00'da sanatseverlerle buluşacak.

Mustafa Ceyhun Gen, Ercan Kılıçarslan, Muhammet Aymaz ile Ahmet Birkan'in rol alacağı oyunda, geçmişlerini hatırlamak ama aynı zamanda yeteneklerini de tekrar kanıtlamak isteyen üç eski palyaçonun hikayesi işlenecek.

Dekor tasarımını Emre Sati'nin yaptığı oyunda kostüm tasarımında Gökçe Şener, ışıkta Nihat Bahar, müzikte Salih Kerem Memişoğlu ile koreografide İçim Ağlamaz görev alacak.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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