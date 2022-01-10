TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, yarın olağanüstü toplantı gerçekleştirecek

TÜRK Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi, yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında Kazakistan'daki gelişmeleri ele almak üzere olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TDT Dönem Başkanlığını yürüten ülkemiz tarafından yapılan çağrı doğrultusunda Teşkilata Üye ve Gözlemci ülkelerin katılımıyla Kazakistan'daki gelişmeleri ele almak üzere Sayın Bakanımızın başkanlığında 11 Ocak 2022 tarihinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi video-konferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecektir" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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