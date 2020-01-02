TDPV Başkanlığına Abdullah Çalışkan seçildi
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TDPV Başkanlığına Abdullah Çalışkan seçildi

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdullah Çalışkan seçildi.

02.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:10
TDPV Başkanlığına Abdullah Çalışkan seçildi

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

TDPV'den yapılan açıklamaya göre, Vakfın Olağan Genel Kurulu, Orman Genel Müdürlüğünün Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Genel Kurulda, 23 ve 24'üncü Dönem Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan, Vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

TDPV'nin yeni yönetim kurulu, İhsan Şener, Ayşe Türkmenoğlu, Necdet Ünüvar, Ebubekir Gizligider, Ömer Selvi, İsmail Safi, Seyit Sertçelik ve Şevket Köse'den oluştu.

Kaynak: AA
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