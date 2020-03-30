TDPB Genel Başkanı Nail Çelebi'den Yukarı Karabağ'daki sözde seçimlere tepki Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB) Genel Başkanı Nail Çelebi, Türk dünyası parlamenterlerini ve uluslararası camiayı Azerbaycan'ın, Ermenistan işgalindeki Yukarı Karabağ bölgesinde yarın düzenlenmesi öngörülen sözde cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini tanımamaya çağırdı.

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB) Genel Başkanı Nail Çelebi, Türk dünyası parlamenterlerini ve uluslararası camiayı Azerbaycan'ın, Ermenistan işgalindeki Yukarı Karabağ bölgesinde yarın düzenlenmesi öngörülen sözde cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini tanımamaya çağırdı.

Çelebi, 31 Mart Azerbaycanlıların Soykırım Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "31 Mart 1918'de Bolşevik Rusya'dan destek alan Ermeni çetelerinin Azerbaycan'da 100 bin Türk'ü yok ettiğini" kaydetti.

Ermenilerin sadece 1918'de değil, 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 ve 1988-1989 yıllarında da Türklere karşı etnik temizliğe giriştiğini belirten Çelebi, son olarak 26 Şubat 1992'deki Hocalı katliamının, Ermenilerin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardığını vurguladı.

Çelebi, son yüzyıldaki katliamların arkasında hep Rusya'nın bulunduğunu belirterek, "Türk milleti tarihi iyi bilmeli, kendine yapılanları unutmamalı, unutturmamalı. Katliam maşalarını da arkasındaki güçleri de" ifadesini kullandı.

Yukarı Karabağ'daki sözde seçimlere tepki

Çelebi, Türk dünyası parlamenterlerini ve uluslararası camiayı, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki Yukarı Karabağ bölgesinde yarın düzenlenmesi öngörülen sözde cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini tanımamaya da davet ederek, "Söz konusu adım, Yukarı Karabağ'da uluslararası hukuka aykırı mevcut durumun tek yanlı olarak meşrulaştırılması çabasıdır. Bu adım, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı ilkeleri dahil uluslararası hukukun açık ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA