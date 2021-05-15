TDPB Başkanı Çelebi'den İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze saldırılarına tepki Açıklaması

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB) Başkanı Nail Çelebi, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze şeridindeki terör saldırılarını sert bir dille kınadıklarını belirtti.

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB) Başkanı Nail Çelebi, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze şeridindeki terör saldırılarını sert bir dille kınadıklarını belirtti.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ibadet eden insanlara ve sivil halka saldırarak terör devleti olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

Nail Çelebi, Mescid-i Aksa'nın tüm Müslümanların kutsal mabedi ve ilk kıblesi, Kudüs'ün ise Filistin'in başkenti olduğunu hatırlattı.

İsrail'in son birkaç günde yüzlerce kişiyi katlettiğine ve binlerce kişiyi ise yaraladığına dikkati çeken Çelebi, "Bu vahşet, bu katliam nereye kadar devam edecek? İsrail'in devlet terörüne kim dur diyecek? Neden sessiz kalıyor İslam ülkeleri; dinine, ilk mabedine ve Müslüman kardeşlerine yapılan zulme? Nerede uluslararası toplum? Niçin üç maymunu oynuyor insan hakları savunucuları? Birleşmiş Milletler, Uluslararası örgütler neden sessiz? O kadar çok soru var ki cevaplandırılması gereken." ifadelerini kullandı.

Dünya ve Müslümanlar sessiz kaldıkça İsrail terörünün devam edeceğini ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"İslam'ın ilk mabedi, terör devletinin eline geçecek. Bir avuç toprağı kalan Filistin ve halkı da yok edilecek. Buradan İslam ülkelerine ve uluslararası topluma sesleniyorum. Durdurun bu terör devletini. Vahşetine ve soykırımına son verdirin. Çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları katleden İsrail'e tepkinizi gösterin. Artık Kudüs huzura ermeli. Filistinliler kendi topraklarında özgürce yaşamalı. Terörist İsrail de uluslararası hukuk önünde hesap vermeli. Unutulmamalı ki Türkiye, masum ve haklı Filistin halkının yanındadır. Filistin'in başkenti Kudüs'tür. Hep de öyle kalacaktır. Tek başına bile kalsa Türk halkı ve devleti Filistin'in hep yanındadır. Türkiye, İsrail terörüne son verecek güce de sahiptir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ