TDP ve trafik ekipleri vatandaşları motosiklet hırsızlarına karşı uyardı

Suluova'da polis ekipleri artan hırsızlık olaylarına karşı motosiklet sahipleri ile sürücüleri uyardı.

Suluova'da polis ekipleri artan hırsızlık olaylarına karşı motosiklet sahipleri ile sürücüleri uyardı.

Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ve trafik ekipleri son zamanlarda artan motosiklet hırsızlığına karşı bilgilendirici çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda motosiklet sürücülerine kilit kullanmaları, araçların güvenle saklaması konusunda bilgilendirme yapıldı. Polis ekipleri vatandaşları uyararak, "Motosikletinizi gelişigüzel yerlere park etmeyin. Sadece motosikletin boyun kilidi ile yetinmeyip asma kilit ile başka bir yere sabitleyin. Mümkün mertebe sokak yerine evin bahçesine veya garaj gibi yerlerde park edin" ifadelerini kullandı.

Polislerinin uyarılarını dikkate alacaklarını ifade eden vatandaşlar ise, polislere teşekkür etti. Şehir merkezinde gerçekleştirilen bilinçlendirmenin ileriki günlerde mahalle muhtarları aracılığıyla tüm mahallelerde devam edeceği öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı