TDP, toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafeye dikkat çekti
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TDP, toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafeye dikkat çekti

TDP, toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafeye dikkat çekti Toplum Destekli Polisler şehirlerarası otobüs terminali ve şehir içi ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeninin önemine dikkat çekti.

17.07.2020 13:58 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:29

TDP, toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafeye dikkat çekti

GAZİANTEP - Toplum Destekli Polisler şehirlerarası otobüs terminali ve şehir içi ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeninin önemine dikkat çekti.

Korona virüs ile mücadelede virüsün kapalı alanlarda yayılma hızının artmasını önlemek amacıyla, TDP Ekipleri şehirlerarası otobüs terminali ve şehir içi ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeninin önemine dikkat çekerek vatandaşların alınan tedbirlere uyulması yönünde bilgilendirdi.

TDP, toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafeye dikkat çekti

Kaynak: İHA

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