TDP, toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafeye dikkat çekti
Toplum Destekli Polisler şehirlerarası otobüs terminali ve şehir içi ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeninin önemine dikkat çekti.
17.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:02
Toplum Destekli Polisler şehirlerarası otobüs terminali ve şehir içi ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeninin önemine dikkat çekti.
Korona virüs ile mücadelede virüsün kapalı alanlarda yayılma hızının artmasını önlemek amacıyla, TDP Ekipleri şehirlerarası otobüs terminali ve şehir içi ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeninin önemine dikkat çekerek vatandaşların alınan tedbirlere uyulması yönünde bilgilendirdi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA