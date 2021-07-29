TDP şube yerli ve milli üretim silahları tanıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TDP şube yerli ve milli üretim silahları tanıttı

TDP şube yerli ve milli üretim silahları tanıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü personeli, açılan stantta yerli ve milli üretim silahlarını tanıttı.

Bilecik Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü personeli, açılan stantta yerli ve milli üretim silahlarını tanıttı.

Bilecik TDP Şube Müdürlüğü personeli Cumhuriyet Meydanında stant açılarak bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunuldu. Açılan stantlarda yerli ve milli üretim silahlar olan MPT-55, MPT-76, SAR-223, SAR-9 gibi silahların yanı sıra bomba imha personelinin kullandığı yerli üretim bomba robotunun tanıtımı yapıldı. - BİLECİK

TDP şube yerli ve milli üretim silahları tanıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Oğulcan Engin Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TDP şube yerli ve milli üretim silahları tanıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 11:58:04. #1.16#

title