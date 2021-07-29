TDP şube yerli ve milli üretim silahları tanıttı

Bilecik Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü personeli, açılan stantta yerli ve milli üretim silahlarını tanıttı.

Bilecik Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü personeli, açılan stantta yerli ve milli üretim silahlarını tanıttı.

Bilecik TDP Şube Müdürlüğü personeli Cumhuriyet Meydanında stant açılarak bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunuldu. Açılan stantlarda yerli ve milli üretim silahlar olan MPT-55, MPT-76, SAR-223, SAR-9 gibi silahların yanı sıra bomba imha personelinin kullandığı yerli üretim bomba robotunun tanıtımı yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı