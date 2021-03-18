TDP Şube Müdürlüğünden "Uyuma" projesi bilgilendirmesi
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TDP Şube Müdürlüğünden "Uyuma" projesi bilgilendirmesi

18.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:35
TDP Şube Müdürlüğünden

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri "Uyuma" projesi kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri "Uyuma" projesi kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

TDP Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde stant kurularak, "Uyuma" projesi kapsamında vatandaşları bilgilendirdi. Projede çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla, anne duyarlılığı ve mücadelede anne desteğinin uygulaması olduğu öğrenildi. - BİLECİK

TDP Şube Müdürlüğünden 'Uyuma' projesi bilgilendirmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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