TDP Şube Müdürlüğünden özel çocuklara ziyaret
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TDP Şube Müdürlüğünden özel çocuklara ziyaret

Bilecik'te polis ekipleri özel çocukları evlerinde ziyaret ederek, onlara sürpriz hediyeler verdi.

TDP Şube Müdürlüğünden özel çocuklara ziyaret
09.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:39

Bilecik'te polis ekipleri özel çocukları evlerinde ziyaret ederek, onlara sürpriz hediyeler verdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü görevlilerince Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan özel çocuklara sürpriz ziyaretler yapmaya başladı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerini karşısında gören özel çocuklar ve ailesi çok mutlu oldu. Ekipler çocuklara çeşitli hediyeler verirken, bir çocuk evinin balkonundan kağıda yazdığı "Polisi seviyorum" yazısını göstererek, sevgisini gösterdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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