TDP Şube Müdürlüğü vatandaşlara uyarı
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TDP Şube Müdürlüğü vatandaşlara uyarı

14.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:47
TDP Şube Müdürlüğü vatandaşlara uyarı

Bilecik'te Korona virüsle (Covit-19) mücadele kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) personeli tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Bilecik'te Korona virüsle (Covit-19) mücadele kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) personeli tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Vatandaşlar kalabalık yerlerden kaçınılması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TDP Şube Müdürlüğü personeli il merkezi ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşların girişleri, iş yerlerinin camları, duraklar ve apartman girişlerine Korona virüsle mücadele kapsamında hazırlanan bilgilendirme broşürleri astı. Ayrıca vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda el broşürü dağıtılarak gün, doğum günü, taziye, mevlit, misafirlik ve yılbaşı kutlaması gibi kalabalık yerlerden kaçınılması konusunda vatandaşlar uyarıldı. - BİLECİK

TDP Şube Müdürlüğü vatandaşlara uyarı
TDP Şube Müdürlüğü vatandaşlara uyarı
TDP Şube Müdürlüğü vatandaşlara uyarı
TDP Şube Müdürlüğü vatandaşlara uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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